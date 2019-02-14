الجيش يُكبّد داعش خسائر كبيرة في تويوي

أفاد مُراسل “218” في تراغن أن قوات الجيش الوطني كبّدت عناصر داعش في منطقة تويوي خسائر بشرية ومادية، بحسب معلومات من أهالي المنطقة.

وقال المُراسل إن الاشتباكات توقفت عند قرابة الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس، بعد انسحاب قوات الجيش إلى مواقعها وإيقاع خسائر كبيرة بصفوف الدواعش.

وأكد أن مجموعة مسلحة نفذت أوقف سيارات مواطنين على طريق غدوة تراغن، وحدث إطلاق نار عشوائي أدى إلى إصابة مواطنين أحدهما من تراغن والأخر من مرزق.

وأجريت للمصابين إسعافات مستعجلة وتم استخراج الرصاصة من أحدهما فيما لم تستقر الرصاصة في جسم الآخر، وبعد الاطمئنان عليهما سُمح لهما بمغادرة المستشفى.

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