الارصاد: تحذير من انخفاض حاد للحرارة حتى “الصفر” ومنخفض جديد على هذه المناطق

حذر خبراء بالارصاد في تقارير صادرة اليوم عن حالة الطقس في ليبيا ان تسجل درجات الحرارة انخفاض حاد أواخر هذه الليلة وفي الصباح الباكر على مناطق الوسط والجنوب بحيث تقترب من الصفر المئوي على بعض هذه المناطق.

وبحسب الخبراء فإن الطقس ليوم غدا الجمعة قد يكون مشابهاً ليوم الخميس على كافة المناطق.

منخفض جديد

ونوه الخبراء إلى أنه وخلال الـ 24 ساعة القادمة نتوقع ان يتشكل منخفض جوي قبالة ساحل الخليج سيكون سريع الحركة بحيث يعمل على تكاثر السحب الممطرة على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج والشمال الشرقي والذي سيكون من ليلة السبت او يوم السبت باذن الله.

يشار إلى أن طقس ليبيا تأثر منذ مساء الثلاثاء بتقلبات جوية ناتجة عن منخفض جوي قادم من اوروبا وأثر على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي وشهدت عدد من المدن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

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