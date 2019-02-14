تراجع تدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة 73%

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن هناك 150 مهاجرًا غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا في يناير الماضي عبر طريق وسط البحر المتوسط، بانخفاض بنسبة 73٪ مقارنة بشهر ديسمبر السابق له وبنسبة 96٪ مقارنة بالشهر ذاته العام 2018.

وأضاف تقرير «فرونتكس» الشهري أن «المهاجرين الذين وصلوا في يناير الى إيطاليا كان بشكل رئيس من تونس وبنغلادش»، مشيرًا إلى أن «الوافدين من المهاجرين السريين إلى أوروبا في الشهر الأول من عام 2019 بلغ عددهم 6760 مهاجرًا، أي أقل بمقدار الثلث مقارنة بديسمبر، وبمقدار الخُمس ما قبل عام مضى».

وأشار إلى أن «الانخفاض يرجع بشكل رئيس إلى تقلص تدفقات الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط»

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية