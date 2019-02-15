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أمريكا تُرحّب بتحرير الجنوب وتدعو لفتح حقل الشرارة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود المبذولة التي يقوم بها الجيش الوطني لتحرير الجنوب من الجماعات الإرهابية،  وأكدت على حرصها في التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب بالمنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة في بيان لها، التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية، بناء على طلب حكومة الوفاق والتنسيق معها.

ودعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وضع ترتيب أمني مقبول يضمن سلامة المرافق النفطية في الجنوب، مشيرة أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تستأنف عملها دون عوائق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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