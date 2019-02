الولايات المتحدة تدعو  أطراف النزاع في الجنوب للتهدئة 

المتوسط :

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا ، والتي أمدت بإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وضع ماسة إلى ترتيبات أمنية مقبول للطرفين وهذا ضمان سلامة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) العمال والسماح إنتاج النفط في حقل النفط آل شرارة لاستئناف بأسرع وقت ممكن لصالح كل الليبيين حتى تعود منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها إلى الشعب الليبي.

وطالبت الولايات المتحدة ، بالسماح للمؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف عملها دون عوائق وأن هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت مراقبة للحكومة الوفاق الوطني فقط، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017).

وأكدت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب.

ورحبت الولايات بالجهود الجارية لضمان حرمان داعش وليبيا والقاعدة من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا.

وأوضحت الولايات المتحدو ، ” أنها مازالت ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية ، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها”.

