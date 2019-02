قوة حماية طرابلس: نؤكد رفضنا التام والمُطلق لعسّكرة الدولة وتمجيد الأشخاص

استنكرت قوة حماية طرابلس في بيان صادر عنها اليوم الخميس، العمليات العسكرية التي تحدث بالجنوب الليبي التي يُقودها قائد قوات عماليات الكرامة “خليفة حفتر”، وأعتبرتها محاولة لعسكرة الدولة والاستيلاء على السلطة بحسب ما ذكر البيان.

كما أدانت القوة التحركات العسكرية التي وصفتها بمحاولة لتدمير مقدرات الشعب الليبي وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

كما جددّت القوة أنها لن تقف “مكتوفة اليدين” إزاء هذه التحركات وستقف بالمرصاد لأي محاولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب الليبي وكافة مدن ليبيا.

كما نوه البيان أن قوة حماية طرابلس تدعم المسار السلمي في تناقل السلطة من خلال انتخابات يُقرر فيها الشعب الليبي مصيره.

هذا واستهجن البيان التحركات العسكرية في الجنوب الليبي، معتبراً هذه التحركات ما هي إلا تنفيذ لإجندات خارجية مصالحها تفريق وحدة الصف الليبي وسلب مقدراته .

إلى جانب ذلك أشار البيان للتضحيات التي قدمها أنباء الشعب الليبي لإنهاء الطغيان والدكتاتورية، التي إمتددت على مدى 40 عاماً ويحل محلها السلم والأمن والرخاء والتوجه نحو دولة القانون والمؤسسات.

وفي ختام البيان هنئت قوة حماية طرابلس الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير، مؤكداً أن هذه الثورة التي انطلقت ضد الظلم والطغيان لن تسمح لأي أحد بإعادة هذا المشهد من جديد.

