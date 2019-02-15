واشنطن: يجب أن يظل النفط تحت رقابة حكومة الوفاق

دعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو كافة الأطراف الليبية إلى المسارعة في وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل، يضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن.

وأكد بالادينو في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، أنه ينبغي السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار