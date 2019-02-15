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“أمن الجفارة” تضبط سيارات مسروقة وسارقيها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشكلت قوة مشتركة من مديرية أمن جفارة ومركزي شرطة النجيلة الغربية وصياد ووحدة التحري والمعلومات الكريمية وقوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة للمديرية.

وجاء التشكيل لاقتحام عدد من الأوكار الإجرامية في قطاع النجيلة الغربية منطقة الغابة، حيث تم ضبط عدد من السيارات المسروقة وبعضها كانت سليمة وأخرى تم تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وتمكنت القوة من اعتقال مجموعة من عناصر الإجرام وضبط مسروقاتها، فيما لا زال التحقيق مستمرا لاسترجاع أكبر عدد من الآليات المسروقة على أن تستمر عملية مكافحة السرقة وضبط المطلوبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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