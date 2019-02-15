“أمن الجفارة” تضبط سيارات مسروقة وسارقيها

تشكلت قوة مشتركة من مديرية أمن جفارة ومركزي شرطة النجيلة الغربية وصياد ووحدة التحري والمعلومات الكريمية وقوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة للمديرية.

وجاء التشكيل لاقتحام عدد من الأوكار الإجرامية في قطاع النجيلة الغربية منطقة الغابة، حيث تم ضبط عدد من السيارات المسروقة وبعضها كانت سليمة وأخرى تم تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وتمكنت القوة من اعتقال مجموعة من عناصر الإجرام وضبط مسروقاتها، فيما لا زال التحقيق مستمرا لاسترجاع أكبر عدد من الآليات المسروقة على أن تستمر عملية مكافحة السرقة وضبط المطلوبين.

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