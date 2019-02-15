الولايات المتحدة تدعو لوضع ترتيبات لضمان استمرار العمل بحقل الشرارة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأطراف الليبية إلى الاسراع في وضع ترتيب أمني مقبول وبشكل متبادل يضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن.

وعبرت الولايات المتحدة في بيان لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، عن قلقها إزاء التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أطالت من أمد إغلاق البنية التحتية النفطية الحيوية وحرمت الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.

وأكدت على ضرورة عودة منشآت النفط وعائداتها إلى الشعب الليبي، مجددة التأكيد على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها بدون عوائق، ويجب أن تظل الموارد الحيوية تحت سيطرة المؤسسة ورقابة حكومة الوفاق وحدها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الليبيين في الحرب المشتركة ضد الإرهاب، مرحبة بالجهود القائمة لضمان حرمان تنظيمي داعش في ليبيا والقاعدة من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا.

وأعلنت إلتزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لمواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، مشترطة ضمان الحماية للموظفين فيه وحرية تنقلهم منه وإليه.

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