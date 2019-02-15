مهرجان لإبراز المواهب الغنائية في سبها

تستعد مدينة سبها لإقامة احتفالية تهدف إلى إبراز مواهب الأطفال تحت اسم “المغني الصغير” التي تعتزم البلدية رعايتها بالتزامن مع إعلان تدشين مشروع منظومات التحلية لمياه الشرب بالمؤسسات التعليمية.

وقال مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبها حسن ماضي إن هذه الفاعلية تهدف إلى إبراز المواهب من أطفال المؤسسات التعليمية وصقلهم وتشجيعهم للمضي قدما في مواهبهم.

ومن المقرر أن يتم البرنامج بالتعاون مع المبادرة الليبية ومكتب النشاط المدرسي.

بشار إلى أن احتفالية المغني الصغير يتم إحياؤها للعام الثاني على التوالي حيث قامت بلدية سبها بالعام الماضي بتكريم الموهوبين في مجال الغناء من المشتركين في المسابقة.

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