مفوضية الأمم المتحدة ترحل 159 طالب لجوء إلى النيجر

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بأنها نقلت 159 طالب لجوء إريتري من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ في نيامي بالنيجر، وفقا لالتزاماتها بحماية الفئات الأكثر ضعفا.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن عملية أخرى جرت قبل بضع أيام، وقد أُطلق فيها سراح طالبي اللجوء من عدة مراكز إيواء في ليبيا، كانت مكتظة وتفتقد للمعايير الأساسية، مشيرة أنها نقلتهم إلى مراكز تجمّع تابع لها، يتوفر فيها الغذاء والنظافة الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الطبية، ومن ثم إتمام إجراءاتهم ليتمكنوا من السفر من مطار معيتيقة إلى مركز عبور في نيامي.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن 6.205 من اللاجئين والمهاجرين يقبعون في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم 4.327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

