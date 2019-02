مديرية أمن الجفارة: قوة مشتركة تضبط سيارات مسروقة

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن الجفارة، بأنَّ قوة مشتركة تشكلت من المديرية ومركزي شرطة النجيلة الغربية وصياد ووحدة التحري والمعلومات الكريمية وقوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة للمديرية.

وجاء التشكيل لاقتحام عدد من الأوكار الإجرامية في قطاع النجيلة الغربية منطقة الغابة، حيث تم ضبط عدد من السيارات المسروقة وبعضها كانت سليمة وأخرى تم تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

كما تمكنت القوة من اعتقال مجموعة من عناصر الإجرام وضبط مسروقاتها، بينما لا زال التحقيق مستمرا لاسترجاع أكبر عدد من الآليات المسروقة على أن تستمر عملية مكافحة السرقة وضبط المطلوبين.

