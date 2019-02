المتوسط:

عقد بديوان وزارة الحكم المحلي، اجتماعًا بحضور مصطفى صقر مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الحكم المحلي والدكتور سمير الصقر مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي والدكتورة ليلى أبو قعيقيص المستشار بالمركز.

وترأس الاجتماع، عبد البارئ شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية وبحضور خالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بوزارات الحكم المحلي والتخطيط والصحة ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني.

وتمحور الاجتماع، حول كيفية تفعيل الأقاليم الصحية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي وكيفية إشراك المجالس البلدية في تحديد الإحتياجات وتقديم الخدمات المتعلقة بمجال الخدمات الصحية كاستراتيجية عاجلة لتمكين البلديات من استلام الاختصاصات حسب التشريعات النافذة.

The post «الحكم المحلي» تبحث تفعيل الأقاليم الصحية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية