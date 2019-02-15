اختطاف 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في ليبيا

اختطفت مليشيات ليبية مسلحة، مساء الخميس، 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في مدينة الزاوية الليبية.

واعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن عملية الخطف جاءت ”بهدف مقايضة الدولة التونسية والمطالبة بإطلاق سراح ليبي مسجون في تونس”.

وقال عبدالكبير في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”ميليشيا ليبية مسلحة اختطفت 14 عاملًا تونسيًا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية واقتادتهم إلى مكان مجهول“.

ودعا السلطات التونسية إلى ”التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين“.

وأكد أنه ”يبذل مع نشطاء حقوقيين ليبيين جهود وساطة لإطلاق سراح التونسيين“، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التونسية ”بدأت في التنسيق مع السلطات الليبية بهدف الإفراج عن التونسيين المحتجزين“.

© 2016 LE JOURNAL SARL • جــميع الحقــوق محفـوظة لمـوقع الجريدة • :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الجريدة التونسية