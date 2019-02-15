أمريكا تُرحّب بتحرير الجنوب وتدعو لفتح الشرارة

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية، بالجهود المبذولة لتحرير الجنوب من الجماعات الإرهابية، وأكدت على حرصها في التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب بالمنطقة.

وأكد الخارجية في بيان لها حول التطورات في ليبيا، التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية، بناء على طلب حكومة الوفاق والتنسيق معها.

ودعت الخارجية الأميركية الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وضع ترتيب أمني مقبول يضمن سلامة المرافق النفطية في الجنوب، مشيرة أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تستأنف عملها دون عوائق، وأن يتم استئناف العمل في حقل الشرارة في أقرب وقت.

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