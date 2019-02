مصادر: مجموعة مسلحة تطلق النار على المواطنين في الطريق بين غدوة وتراغن

المتوسط:

أفادت مصادر محلية، بأن مواطنين تعرضوا لإطلاق نار في الطريق بين غدوة وتراغن، من قِبل مجموعة مسلحة تقف على قارعة الطريق في استيقاف وهمي، الغرض منه سرقة ونهب المواطنين المارّين من الطريق العام.

وأضافت مصادر، أن سبب إصابة المواطنين، هو أنهما رفضا التوقّف عند البوابة الوهمية، ضمن مجموعة من السيارات لمواطنين من مناطق حوض مرزق، كانوا في طريق عودتهم من سبها عبر غدوة إلى تراغن.

وأشارت المصادر، إلى أن المصابين تم نقلهم لمستشفى تراغن العام بعد أن قدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة من استخراج الرصاصة لأحدهم ومعالجتهم.

