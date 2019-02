المتوسط:

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض وفنيين من إجراء العملية الرابعة للقلب المفتوح.

وفي سياقٍ ذي صلة، قامت الإدارة بتوفير مستلزمات متكاملة لقسم القسطرة القلبية وذلك من أجل إستمرار إجراء عمليات القسطرة لحالات من مختلف مدن و مناطق ليبيا.

