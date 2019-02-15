قطاع الصحة في ليبيا.. تهالك بسبب الصراع  

خلّفت سنوات الصراع الطويلة في ليبيا نظام رعاية صحية يكافح للاستمرار بعد أن أثقلته الأعباء التي تسببت بإغلاق العديد من المرافق الصحية.

وحدّ هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي من إمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان الذين يواجهون التحديات الناجمة عن صراع الأعوام الـ8، فهم يعانون من افتقارهم لأبسط الخدمات الصحية التي تدهور حالها اليومي بشكل كبير نتيجة لهذا الصراع.

بدوره يسعى المجتمع الدولي للنهوض بالقطاع الصحي الليبي عبر قيام منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال الصحة بمناشدة المجتمع الدولي لتقدم 43 مليونا و500 ألف دولار بهدف توفير الإمكانيات لإنقاذ أرواح 388 ألف شخص داخل ليبيا من متضرري الصراع.

وأظهرت نتائج تقييم أجرته المنظمة بشأن مدى توفر الخدمات الصحية ودرجة الجاهزية في ليبيا خلال العام 2017 تعرض ما يعادل 17.5% من المستشفيات و20% من مرافق الرعاية الصحية الأولية و18 مستشفى متخصص للتدمير الجزئي أو التام مع احتمالية تعرض المرافق الطبية العاملة للهجمات بسبب الانفلات الأمني.

وبينت النتائج أيضا استهداف العاملين في مجال الصحة والمرافق الطبية بـ41 هجوما خلال العام 2018 ومطلع العام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية