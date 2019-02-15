قوة حماية طرابلس تستنكر عملية تحرير الجنوب

أصدرت قوة حماية طرابلس أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه رفضها لما وصفته بـ”عسكرة الدولة وتمجيد الأشخاص”، مستنكرة العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في الجنوب.

وأكدت القوة على جاهزيتها لصد أي مُحاولات لزعزعة أمن الوطن، ودعمها التام لإجراء انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت.

وقوبل بيان قوة حماية طرابلس باستهجان واستنكار كبيرين من قبل مؤيدي عملية تحرير الجنوب التي أطلقها الجيش الوطني منتصف يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل قادة إرهابيين بارزين بالمنطقة.

يشار إلى أن عملية تحرير الجنوب قد لاقت تأييد بعثة الأمم المُتحدة في ليبيا، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة في تصريحات لقناة “العربية” إن الأمم المتحدة تؤيد كل طرف ليبي يقوم بعمليات عسكرية لا سيما الجيش ضد الإرهاب.

وفي اتساع لدائرة المُؤيدين للعملية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، بياناً رسمياً رحبت فيه بالجهود المبذولة لتحرير الجنوب من الجماعات الإرهابية، وأكدت حرصها على التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب بالمنطقة.

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