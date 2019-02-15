أمطار ودرجات حرارة منخفضة في أغلب مناطق ليبيا

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر أغلب مناطق شمال البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى بقاء الطقس ممطرا على مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي يوم السبت.

وتوقعت النشرة درجات حرارة منخفضة نسبيا في أغلب مناطق ليبيا وتتراوح بين الـ9 درجات مئوية والـ17 درجة مئوية.

يشار إلى أن أغلب الدول تشهد منخفضات جوية تتسبب بتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة وتشكل السيول والانخفاض الكبير في درجات الحرارة لاسيما في الولايات المتحدة وكندا التي تعرضت بعض مدنهما إلى الشلل التام بسبب هذه المنخفضات.

وأدناه ننشر لكم جداول بالحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم واليومين اللاحقين:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية