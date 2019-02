المتوسط:

اختتم الخميس 14 فبراير الجاري، بمدينة طرابلس، دورة تدريب المدربين (TOT) في نسختها الأولى، التي استهدفت عدد 22 مدربًا ومدربة من مختلف مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشارت المفوضية العليا للانتخابات، خلال بيانٍ لها، أنه سيعقب هذه الدورة نسخ أخرى تستهدف أعداد من مدربي المفوضية في كافة المناطق.

The post «المفوضية» تعلن اختتام الدورة الأولى لتدريب المدربين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية