قوة حماية طرابلس تستنكر عملية حفتر في الجنوب الليبي

استنكرت قوة حماية طرابلس، العملية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي، مؤكدة أن العملية تسعى إلى تدمير مقدرات الوطن، وثرواته، ونسيجه الاجتماعي.

وأكدت القوة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، رفضها لمشروع حفتر، الذي يسعى للوصول إلى السلطة عبر دماء أبناء الوطن، ومن خلال تمويل من أجندات خارجية، لا تسعى لاستقرار الوطن، مبدية استعدادها للوقوف والتصدي لمن يحاول زعزعة أمنه.

وجددت قوة حماية طرابلس رفضها التام لعسكرة الدولة، وتمجيد الأشخاص الذين يسعون إلى حكم أبناء هذا الشعب الكريم، دون أن يتركوا له حق تقرير مصير وطنهم، عبر الوسائل الديمقراطية التي قدمت من أجلها التضحيات، وارتوى ترابها الطاهر من دماء شهدائها، حسب نص البيان.

وقدم أفراد ومنتسبو قوة حماية طرابلس، خالص التهنئة إلى أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير، مؤكدة دعمها إجراء انتخابات حره نزيهة، تعبر عن إرادة الشعب، لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم، وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وقالت القوة في بيانها إنها تستذكر تضحيات الشرفاء من هذا الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وإنهاء عصر العبودية والطغيان، وذلك لينعم شعبنا الكريم بالحرية وينطلق نحو الديمقراطية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، تحت مظلة الشريعة الإسلامية السمحاء.

يشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلن عن حملة عسكرية، جنوب البلاد، منتصف يناير الماضي، بدعوى تطهيره من الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة.

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