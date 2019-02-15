جمعة:على مراقبات التعليم التعاون مع مشروع تحديث البيانات

طالب وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة مراقبات التعليم في مدن العجيلات وككلة والقرضة وغات والرجبان ومرزق وزوارة وجادو والجفرة بالالتزام بتسليم بياناتها الإحصائية وملاكها الوظيفي.

وأشار جمعة في تصريحات صحفية إلى استمرار مشروع تحديث البيانات الإحصائية والملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي بإشراف مركز المعلومات والتوثيق، مبينا أنه في مراحله الأخيرة ويسير بشكل جيد من خلال اللجان الفنية المكلفة بإعداده بشكله النهائي.

وشدد جمعة على ضرورة قيام مراقبات التعليم المتلكئة بتسليم بياناتها الإحصائية وملاكها الوظيفي بأقرب وقت ممكن، أو مواجهة إجراءات رادعة فضلا عن تبعات تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس وعدم صرف علاوة الحصة للمعلمين التابعين للمراقبات المذكورة.

وقدم جمعة الشكر والتقدير لكافة العاملين بمركز المعلومات والتوثيق والمراقبات التعليمية المتعاونة مع المشروع ومصلحة التفتيش التربوي ومديري المؤسسات التعليمية ومدخلي البيانات لجهودهم المبذولة في خلق قاعدة بيانات حديثة لوزارة تعليم الوفاق لتمكينها من وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج.

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