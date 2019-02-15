الارصاد: طقس ماطر اليوم على هذه المناطق ويمتد غدا لمناطق جديدة

قال خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة جوية صادرة اليوم ان أغلب مناطق شمال ليبيا ما تزال تتأثر بأمتداد لمنخفض جوي متمركز في شرق البحر الابيض المتوسط.

وتوقع الخبراء وفقا للحالة الجوية اليوم أن يبقي الطقس ممطر على مناطق الشمال الشرقي وتشمل بعض مناطق الشمال الغربي يوم الغد مع درجات حرارة منخفضة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا .

وستكون توقعات الطقس اليوم والساعات ال24 القادمة كالتالي:

ويسيطر على طقس رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (12– 17) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

وستشهد مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

سقوط امطار متوسطة إلى جيده قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11– 16) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على الجبل الأخضر.

وستشهد اجواء الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة سماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13-17) مْ تصل يوم الغد إلى (20) مْ على غات.

وسيخيم على طقس الكفرة – السرسر – تازربو

سماء قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا هذا اليوم، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 19)مْ.

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