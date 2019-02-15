محكمة مصرية تنذر وتطالب السفارة الليبية في القاهرة بتسديد أكثر من 5 مليون جنيه إيجار سيارات

أنذرت محكمة حلوان الابتدائية بجمهورية مصر العربية، السفارة الليبية في القاهرة، بتسديد ديونها البالغة خمسة مليون وستمائة وسبع وثلاثين ألف ومائتين وخمسين جنيه مصري، لصالح شركة موتورز لتأجير السيارات.

وطالبت المحكمة السفارة الليبية، بتسديد الديون في موعد أقصاه خمسة عشر يوما، وإلا فستضطر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مع حفظ حقوق الشركة.

وأوضحت المحكمة أن المديونية المستحقة في ذمة السفارة الليبية بالقاهرة، تتمثل في تأجير سيارات للسفارة والدبلوماسيين العاملين بها، بناء على رسائل التكاليف المرسلة إلى مكتبها.

وقالت المحكمة إن المديونية قد أقرت بها السفارة الليبية في القاهرة، في مصادقة نهائية صادرة منها، موضحة بأنها مصدقة من قبل وزارة الخارجية المصرية.

وبينت محكمة حلوان أن من ضمن المديونية، مبلغ مالي قدره خمسة وخمسون آلاف جنيه مصري، كان السفير الليبي في القاهرة طارق شعيب، قد سلمها يدا بيد، إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري.

وأضافت المحكمة أن من بين المديونية أيضا ثلاثون ألف جنيه مصري، سلمت لعضو مجلس النواب الليبي، عبد المطلب إدريس ثابت.

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