مُسلّحون يحتجزون عُمال تونسيين في الزاوية

أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ218 احتجاز عمال تونسيين بمدينة الزاوية على خلفية إيقاف شخص ليبي في تونس متهم بقضية رأي عام.

وقال عبد الكبير إنّ مجموعة مسلحة قامت باحتجاز 14 عاملا تونسيا عندما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم بمصفاة نفط بمدنية الزاوية للمطالبة باطلاق سراح المواطن الليبي الموقوف في تونس.

ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان خلال حديثه السلطات التونسية إلى التدخل العاجل ومُتابعة القضية من أجل تأمين إخلاء سبيل العمُال التونسيين المُحتجزين في ليبيا بأقرب وقت مُمكن.

ولم يتم الكشف عن مكان احتجاز العُمال التونسيين بالتحديد أو الجهة التي قامت بذلك، فيما لم تصدر أي تصريحات من الجهات الأمنية في الزاوية حول الحادثة.

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