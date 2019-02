المتوسط:

قامت ميليشيات ليبية مسلحة، مساء الخميس، باختطاف 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في مدينة الزاوية الليبية.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن عملية الخطف جاءت بهدف المطالبة بإطلاق سراح ليبي مسجون في تونس.

وأضاف عبد الكريم، أنَّ ميليشيا ليبية مسلحة اختطفت 14 عاملًا تونسيًا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وطالب عبد الكريم، السلطات التونسية بضرورة التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين.

The post ميليشيات مسلحة تختطف 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية