إزالة العديد من العشوائيات في بنغازي

شهد مسار طريق الرجمة بنينا في مدينة بنغازي تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بهدف فرض هيبة الدولة وإعادة الوجه المشرق للمدينة.

وشارك في الحملة التي أتت بتوجيه من قيادة الجيش الوطني دوريات جهاز الحرس البلدي بنغازي وشركة الخدمات العامة وشرطة النجدة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى ولجنة الإزالة التابعة لجهاز المرافق العامة؛ لتنفيذ للقرار رقم 5 لعام 2019 القاضي بإنهاء وجود جميع العشوائيات والمباني المخالفة في هذا المسار.

بدوره أشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي النقيب إبراهيم الطلحي إلى أن هذه الحملة أزالت المباني العشوائية التي تسببت بحجب الرؤية وتشويه المظهر العام لمدينة بنغازي، مشددا على وجود عقوبات وإجراءات رادعة لكل من يحاول العبث بأملاك الدولة وشوارعها عبر البناء العشوائي والنهب والاستيلاء على هذه الممتلكات أو من خلال استحداث بناء من دون تراخيص.

ودعا الطلحي كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية بهدف الدفاع عن حقوقهم عبر الإبلاغ الفوري عن حالات التجاوز على الممتلكات العامة في ظل مراقبة يومية صارمة لكل الأعمال والتطورات داخل مدينة بنغازي، مثمنا في ذات الوقت دور الحكماء والمشائخ في بلدية بنينا ومجلسها المحلي الذي ساهم في نجاح الحملة.

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