داخلية المؤقتة تُحذر سائقي السيارات من السيول

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة سائقي المركبات الآلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة داخل المناطق التي تشهد سيولاً وأمطاراً كثيفة نتيجة موجة البرد التي ضربت المنطقة بسبب منخفض جوي يتمركز جنوب أوروبا.

وشددت الوزارة في بيان تحذيري على الالتزام بالسرعة القانونية أثناء القيادة على الطريق العام، كما طالبت هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن برفع درجة التأهب للاستجابة لأي حدث طارئ.

يُشار إلى أن الطريق العام الرابط ما بين بنغازي واجدابيا ومدن الجبل الأخضر يُعتبر من أخطر الطرق بالمنطقة بسبب ارتفاع منسوب المياه فوقه.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية قد أشار في نشرته اليومية إلى سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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