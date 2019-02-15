أمريكا ترحب بالجهود الجارية في الجنوب لحرمان داعش والقاعدة من ملاذ آمن هناك

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود الجارية في الجنوب، وقالت إن هذه العملية من شأنها ضمان حرمان داعش والقاعدة من وجود ملاذ آمن في جنوب ليبيا، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها القوات المسلحة لتطهير الجنوب من المجموعات الإرهابية.

وفي بيان لها، شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة استئناف حقل الشرارة إنتاجه، في أسرع وقت ممكن، ودون عوائق، وأن تكون الإيرادات تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

ودعا البيان إلى وضع ترتيب أمني مقبول يضمن سلامة العاملين في حقل الشرارة، كما جدد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين في الحرب المشتركة ضد الإرهاب.

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