جولة تفقدية لوفد وزاري بمدينة سبها للاطلاع على الأوضاع في الجنوب

وصل الصقر بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم الخميس، الموافق 14/2/2019، إلى مدينة سبها، وذلك برفقة الوفد الوزاري للحكومة المؤقتة، الذي ضم الدكتور فوزي بو مريز وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، وعلي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وعدد من الإعلاميين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تقديم التهنئة لأهل مدينة سبها والجنوب بالانتصارات التى حققها الجيش الليبي والتى طهرت جنوبنا من براثن الإرهاب والتطرف والفلول الهاربة من المعارضة التشادية.

وقد جاءت كلمة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي في هذا السياق، حيث أكد في كلمته التي ألقاها بجامعة سبها على ضرورة إعادة الإعمار بمدينة سبها والجنوب بشكل عام والمجاهره بالأمن من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدينة وعودة الأمان والسلم الاجتماعي بين مكونات أبناء المدينة والضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالمكتسبات الاستراتجية التى حققها الجيش الليبي بقيادة القيادة العامة.

