معيتيق يناقش الترتيبات المالية المزمع إعتمادها لوزارة الحكم المحلي

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر خطة الوزارة للعام الحالي والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها في مختلف البلديات .

الاجتماع ناقش بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق الترتيبات المالية المزمع اعتمادها والمخصصات اللازمة للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها البلديات بالإضافة إلى المقترحات التي تساعدها في تسهيل الإجراءات المتبعة لتقديم خدماتها للمواطنين.

وناقش معيتيق مع الوزير الخطط والبرامج الكفيلة لتطوير آليات عمل شركات الخدمات العامة في البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها .