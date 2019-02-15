العريبي : داخلية المؤقتة جهزت أكثر من 100 سيارة لفرض الأمن بالمنطقة الجنوبية

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إن الحكومة قامت بتجهيز قوة الدوريات الصحراوية، التابعة لوزارة الداخلية، قبيل انطلاق العمليات العسكرية في الجنوب.

وأضاف العريبي في مؤتمر صحفي، أن داخلية المؤقتة، خصصت أكثر من مئة سيارة مسلحة، لفرض الأمن في مختلف مناطق الجنوب، ودعم مديريات الأمن في كافة المنطقة الجنوبية.

هذا وأكد العريبي خلال المؤتمر الصحفي، أن وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، باشرت تسليم مئة وستين ألف كيس دقيق على المخابز بالمنطقة الجنوبية، من مخازن جهاز صندوق موازنة الأسعار، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت تسيير قافلة مكونة من ثمانين شاحنة، تحمل كافة أصناف السلع التموينية المدعومة من الحكومة، لتوزيعها مجانا على مواطني الجنوب.

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