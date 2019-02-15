حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (15 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، وتشمل يوم الغد بعض مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (12– 17) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11– 16) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13-17) مْ تصل يوم الغد إلى (20) مْ على غات.

الكفرة – السرسر – تازربو:

السماء قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا هذا اليوم، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 19)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 06 16 قليلة السحب 08 15 مغطاة جزئياً بالسحب صبراتة 07 16 قليلة السحب 09 15 احتمال سقوط أمطار متفرقة طرابلس 06 15 قليلة السحب 07 14 فرصة لسقوط أمطار متفرقة العزيزية 05 15 قليلة السحب 05 14 فرصة لسقوط أمطار متفرقة الزاوية 08 15 قليلة السحب 09 14 احتمال سقوط أمطار متفرقة الخمس 07 15 قليلة السحب 09 13 فرصة لسقوط أمطار متفرقة مصراتة 06 16 قليلة السحب 07 14 سقوط أمطار متفرقة سرت 09 15 مغطاة جزئياً بالسحب 07 15 سقوط أمطار متفرقة نالوت 03 13 قليلة السحب 05 11 مغطاة جزئياً بالسحب يفرن 01 11 قليلة السحب 03 10 مغطاة جزئياً بالسحب غريان 03 12 قليلة السحب 05 12 مغطاة جزئياً بالسحب ترهونة 04 13 قليلة السحب 05 12 مغطاة جزئياً بالسحب بني وليد 05 15 قليلة السحب 05 13 مغطاة جزئياً بالسحب مزده 01 14 قليلة السحب 03 13 مغطاة جزئياً بالسحب أبونجيم 06 17 قليلة السحب 07 17 قليلة السحب القريات 02 14 قليلة السحب 04 15 قليلة السحب هون 05 16 قليلة السحب 06 18 قليلة السحب غدامس 04 15 صافية إلى قليلة السحب 05 17 صافية إلى قليلة السحب أوباري 04 15 صافية إلى قليلة السحب 04 17 صافية إلى قليلة السحب سبها 05 15 صافية إلى قليلة السحب 05 18 صافية إلى قليلة السحب مرزق 04 15 صافية إلى قليلة السحب 03 15 صافية إلى قليلة السحب القطرون 04 15 صافية إلى قليلة السحب 02 16 صافية إلى قليلة السحب غات 05 17 صافية إلى قليلة السحب 05 20 صافية إلى قليلة السحب رأس لأنوف 08 14 سقوط أمطار متفرقة 06 16 سقوط أمطار متفرقة البريقة 09 14 سقوط أمطار متفرقة 07 15 سقوط أمطار متفرقة اجدابيا 09 15 سقوط أمطار متفرقة 08 14 سقوط أمطار متفرقة بنغازي 10 14 سقوط أمطار متفرقة 07 13 سقوط أمطار متفرقة المرج 05 10 سقوط أمطار متفرقة 06 10 سقوط أمطار متفرقة البيضاء 05 09 سقوط أمطار متفرقة 03 10 سقوط أمطار متفرقة شحات 04 09 سقوط أمطار متفرقة 04 10 سقوط أمطار متفرقة درنة 07 12 سقوط أمطار متفرقة 06 13 سقوط أمطار متفرقة طبرق 08 13 سقوط أمطار متفرقة 07 13 سقوط أمطار متفرقة جالو 06 15 مغطاة جزئياً بالسحب 07 17 مغطاة جزئياً بالسحب الجغبوب 07 16 مغطاة جزئياً بالسحب 08 17 مغطاة جزئياً بالسحب السرير 07 17 قليلة السحب 07 19 قليلة السحب تازربو 07 16 قليلة السحب 07 18 قليلة السحب الكفرة 06 15 السماء صافية 07 17 السماء صافية

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