قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقى وتشمل يوم الغد بعض مناطق شمال غرب ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقةيوم الغد خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة تتراوح ما بين( 12– 17 ) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة سيكون هناك سقوط لامطار متوسطة إلى جيده قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد والرياح شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين( 11– 16 ) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-17) مْ تصل يوم الغد إلى (20)مْ على غات.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا هذا اليوم مما قد تسبب في إثارة الاتربة والرمال تتحول يوم الغد غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (15- 19) مْ .