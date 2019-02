«تعليم الوفاق» تبحث تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس

المتوسط:

طالب وكيل وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، مراقبات التعليم في مدن العجيلات وككلة والقرضة وغات والرجبان ومرزق وزوارة وجادو والجفرة، بضرورة الالتزام بتسليم بياناتها الإحصائية وملاكها الوظيفي.

ولفت جمعة، إلى استمرار مشروع تحديث البيانات الإحصائية والملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي بإشراف مركز المعلومات والتوثيق، مبينا أنه في مراحله الأخيرة ويسير بشكل جيد من خلال اللجان الفنية المكلفة بإعداده بشكله النهائي.

وأشار جمعة، إلى ضرورة قيام مراقبات التعليم المتلكئة بتسليم بياناتها الإحصائية وملاكها الوظيفي بأقرب وقت ممكن، فضلاً عن تبعات تأخر صرف الميزانية التشغيلية للمدارس وعدم صرف علاوة الحصة للمعلمين التابعين للمراقبات المذكورة.

