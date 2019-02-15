ماذا قالت الخارجية الأمريكية عن الأوضاع في الجنوب الليبي؟

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء التوترات المستمرة في الجنوب الليبي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان له، “ندعو كافة الأطراف إلى المسارعة في وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة للنفط في أسرع وقت ممكن بما يفيد الليبيين جميعا. تعود منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها إلى الشعب الليبي. ونؤكد مجددا على أنه ينبغي السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها بدون عوائق ويجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017)”، مؤكدا التزام بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب كافة الليبيين في الحرب المشتركة ضد الإرهاب.

كما رحب بالادينو، بالجهود القائمة لضمان حرمان تنظيمي داعش في ليبيا والقاعدة من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، قائلا “ما زلنا ملتزمين باستخدام كافة الأدوات المتاحة لمواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية بناء على طلب حكومة الوفاق وبالتنسيق معها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية