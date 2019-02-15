بالصور.. وفدٌ من الصليب الأحمر يبحث في مصراتة إعادة تفعيل مشروع الصوبات الزجاجية

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلدية مصراتة، أمس الخميس، لبحث إعادة تشغيل مشروع الصوبات الزجاجية في طمينة.

وقالت بلدية مصراتة، في بيان صادر عنها اليوم، إن الوفد زار مشروع طمينة، واطّلع على الخطوات الفنية، والتقنية الأخيرة للبدء في مراحل تجهيز، وصيانة، وإعادة تشغيل المشروع.

وبحسب البيان، فإنه جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين بلدية مصراتة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره الممول للمشروع.

ضم الوفد دومنيك ستيلهارت مدير العمليات للجنة الدولية للصليب الأحمر، وباتريك يوسف نائب المدير الإقليمي للعمليات بإفريقيا، وكارل أنطوان ماتلي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا، وصاحبهم في الزيارة أبوبكر الهريش عضو المجلس البلدي، وأسامة بادي وكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة صيانة وتجهيز مشروع الصوبات الزجاجية، وعبدالقادر شيبو رئيس الفرع البلدي طمينة، وعدد من مسؤولي الزراعة بالبلدية.

وفدٌ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية مصراتة. (صورة من البلدية)

وفدٌ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية مصراتة. (صورة من البلدية)

وفدٌ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية مصراتة. (صورة من البلدية)

وفدٌ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية مصراتة. (صورة من البلدية)

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