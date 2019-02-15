الاربد ممثلا لليبيا في منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الأمريكي

شارك مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية أحمد عمر الأربد، في فعاليات برنامج منتدى التجارة و الإستثمار الأفريقي الأمريكي المنعقد في العاصمة أديس أبابا على هامش إجتماعات القمة الأفريقية الثانية والثلاثين.

وبين إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، أن المنتدى جاء موجهاً لدعم ومشاركة القطاع الخاص في أفريقيا وتطوير التجارة والإستثمار بين الشركات الأمريكية والأفريقية، من أجل توسيع التجارة القارية الحرة، وسبق أن أقيمت ستة منتديات افريقية أوروبية مشتركة.

ويهدف المنتدى لزيادة فرص الشراكة بين الشركات الأفريقية والشركات الأمريكية،ومستقبل العلاقات التجارية بين افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والآثار المحتملة لإتفاقيات التجارة الحرة المحتملة .

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