اختتام ملتقى الثقافة العربية بمصراتة

أقيم على هامش مهرجان مصراتة العائلي للتسوق، أمس الخميس، حفل اختتام ملتقى الثقافة العربية والذي استمر طيلة خمسة أيام.

وألقى رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، كلمة بالمناسبة أبدى خلالها سعادته بهذه المشاركة من قبل الجاليات العربية وأثنى على الفن الجميل والتراثى الذي قدموه في هذا الملتقى.

وأكد رئيس الهيئة اعتماده لهذا المهرجان الذي سيقام سنوياً، متمنيا مشاركة باقي الجاليات العربية التى لم تشارك هذا العام أسوة بالجاليات التى شاركت والمثمتلة في الجالية المغربية والسودانية والفلسطنية والسورية.

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