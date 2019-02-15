رئيس المجلس الرئاسي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة، في مؤتمر ميونخ للأمن 2019.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر عددًا من القضايا، بينها مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غيرالشرعية، كما ستتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

ويشارك فى أعمال المؤتمر نحو 40 رئيس دولة وحكومة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، بينهم الممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والأمين العام لحلف الناتو، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة «برنامج الغذاء العالمي».

وبحسب بيان «الرئاسي»، فإن السراج، سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش جلسات المؤتمر.

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