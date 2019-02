«داخلية المؤقتة» تخصص أكثر من 100 سيارة لفرض الأمن بالمنطقة الجنوبية

المتوسط:

قامت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، بتجهيز قوة الدوريات الصحراوية، التابعة للوزارة، قبيل انطلاق العمليات العسكرية في الجنوب.

وخصصت داخلية المؤقتة، أكثر من مئة سيارة مسلحة، لفرض الأمن في مختلف مناطق الجنوب، ودعم مديريات الأمن في كافة المنطقة الجنوبية.

وتقوم وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، بـ تسليم مئة وستين ألف كيس دقيق على المخابز بالمنطقة الجنوبية، من مخازن جهاز صندوق موازنة الأسعار، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت تسيير قافلة مكونة من 80 شاحنة، تحمل كافة أصناف السلع التموينية المدعومة من الحكومة، لتوزيعها مجانا على مواطني الجنوب.

