العمل والتأهيل تختتم المهرجان التدريبي بطرابلس

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق اختتام المهرجان التدريبي تحت عنوان “إدارة الإعلام والعلاقات العامة ودورهما في الاستقرار والتنمية”، بالعاصمة طرابلس.

وأكد وزير العمل والتأهيل المفوّض المهدي الأمين، في مطلع كلمته بمناسبة حفل الختام، على أهمية ودور الإعلام في بناء السلام و تعزيز الحوار والسلم المجتمعي في ليبيا.

هذا واستمر المهرجان، الذي استهدف أكثر من 150 شاب وشابة، خمسة أيام تدريبية تم خلالها تناول عدة مواضيع هامة أبرزها : (إدارة العلاقات العامة، دور الاعلام في ترسيخ قيم الوطن والمواطنة ، دور الاعلام في التقارب الثقافي، أثر وسائل الاعلام علي القيم والسلوكيات، دور الاعلام في محاربة الفساد، قيم المجتمع الليبي بين الواقع والتحديات و تثقيف الناخب وشروط المنتخب).

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