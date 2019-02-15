ليبيا الرياضية تفتتح أول راديو متلفز في ليبيا

قبل أيام قليلة من افتتاح الراديو المتلفز بقناة ليبيا الرياضية، أجرت بوابة أفريقيا الإخبارية لقاءً مع الإعلامي رمضان الحراري مدير راديو ليبيا الرياضيةfmالذي تحدث بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إدارة القناة لتطوير العمل والارتقاء به نحو الأفضل.

وأضاف الحراري، أن أهمية الخطوة تكمن في تقديم خدمة أكثر قرباً من المتلقى كون العمل المتلفز يضع المستمع والمشاهد في آن واحد في قلب الحدث ليكون الخطاب المتلفز نمطا جديدا يمكن الاعتماد عليه سمعياً وبصرياً.

وعن ساعات العمل في الراديو المتلفز، قال “الحراري” بأن العمل سيكون في الفترة الأولى من خلال البرامج الصباحية من التاسعة وحتى منتصف النهار ثم يعود البث الفضائي العادي لقناة ليبيا الرياضية ويعود البث عبر الأثير للراديو بالتالي فأن المتلفز يكون في الفترة الصباحية فقط كمرحلة أولى.

وفيما يتعلق بعدد ساعات البث المتلفز سيكون قرابة 4 ساعات يومياً ويشمل البرنامج الصباحي المنوع وبرنامج تلسكوب وهو رياضي، بالإضافة لفقرات قصيرة تتخللهما وتبث تباعاً.

وأشار مدير الراديو إلى أن راديو ليبيا الرياضية المتلفز سيكون أول راديو حكومي متلفز، وأول راديو رياضي متلفز في الوطن العربي بالتالي تعتبر ليبيا الرياضية متفردة في هذا الجانب.

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