تعرف على برنامج الاحتفال بذكرى 17 فبراير

تستعد اللجنة العليا للاحتفالات بالعاصمة طرابلس للاحتفال بالذكرى الثامنة لأحداث 17 فبراير تحت شعار “البركة في الشباب”.

وتنطلق فعاليات الاحتفال يوم 15 فبراير بأحد فنادق العاصمة طرابلس والذي سيشهد حفل تأبين المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفال فبراير 2018 عبد الرحمن المزوغي الذي قتل في الهجوم على وزارة الخارجية بداية هذا العام ويشمل التأبين صلاح الدين السموعي مدير مديرية امن طرابلس وعبد الحميد الهازل.

واستوحى منظمي الاحتفال شعاره هذا العام من مقولة المزوغي البركة بالشباب.

ومن المقرر أن يكون ميدان الشهداء ابتداء من يوم 15 فبراير مفتوحا لكل المواطنين وفق الترتيبات الأمنية المعتمدة والتى ستدخل حيز التنفيذ من يوم 14 فبراير.

ويشهد يوم الجمعة انطلاق مهرجان كرنفال سلام ليبيا الاستعراضي في دورته الثانية على تمام الساعة الخامسة مساء والذي سينطلق من (قصر الملك) مرورا بشوارع المدينة الرئيسية حتى الوصول إلى ميدان الشهداء لإيقاد شعلة الاحتفالية.

ويتخلل الكرنفال الاستعراضي العديد من اللوحات الاستعراضية يصل عددها إلى 15 لوحة والتي تمثل الجانب الثقافي والتراثي والتاريخي والحضاري لليبيا كما سيجري في المساء تقديم حفل فني ساهر بميدان الشهداء والذي ستحييه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تليها وصلات غنائية لفرقة الفنان حسن عريبي للمألوف والموشحات.

وينطلق برنامج اليوم الرسمي للاحتفال من ساعات الصباح الاولى بميدان الشهداء الذي سيكون مفتوحا من الساعة الثامنة صباحا في انتظار المواطنين المحتفلين وستخصص الساعات الأولى من هذا اليوم للفقرات التنشيطية والمسابقات والجوائز اضافة الى برامج خاصة بالأطفال والتى ستقام بالمسرح المفتوح بميدان الشهداء وسينطلق على تمام الساعة السابعة الحفل الفني الذي يحيه الفنانين سامي محمود، محمد الوشيش، على المسلاتي، والشاب ماني، إلى جانب مشاركة من المطربة التونسية نوال غشام.

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