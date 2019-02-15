ميدافيا تخطط لرحلات داخلية في ليبيا

كشفت مجلة فوربس الأميركية، أن شركة الطيران الجديدة، المسماة مؤقتًا “ميدليب”، أو”ميدافيا ليبيا”، تقدّمت بطلب للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC) من هيئة الطيران المدني الليبية.

ورجحت المجلة، أنه من المتوقع أن يتم منح شهادة المشغل في النصف الثاني من هذا العام، مما يعني أن الرحلات المجدولة قد تنطلق في عام 2020، حيث تتطلع شركة طيران البحر المتوسط المحدودة (Medavia) لأن تتوسع وتبدأ في تقديم رحلات جوية داخل ليبيا، بالإضافة إلى خدماتها الحالية من مالطا إلى ليبيا.

وأفادت، أنه قد تم حظر جميع شركات الطيران الليبية من السفر إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 بسبب أوجه القصور المحتملة في الرقابة التنظيمية.

وإذا أطلقت “ميدليب” رحلات جوية إلى مالطا ، فستكون قادرة على التحايل على الحظر الأوروبي من خلال استخدام شهادة المشغل AOC لشركة الطيران الشقيقة ميدوبز، Medavia Aviation Operations Ltd (Medops) ، التي توفر حاليًا خدمات الطيران من قاعدتها في مالطا.

وتقوم ميدوبز بالفعل بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا من مالطا إلى معيتيقة بواسطة أسطولها الخاص ، وهي الرابط الجوي الوحيد المنتظم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة لصحيفة فوربز : “الفكرة العامة هي تقديم خدمات أكثر من حيث العدد وموثوقة بين المدن الليبية”.

وتخطط “ميدليب” للتركيز في البداية على الربط المحلي، عبر رحلات جوية من طرابلس إلى مدن مثل بنغازي ، سبها، مصراتة ، الزنتان ، الأبرق ، الكفرة، الغاط وطبرق. وسيكون مقر أسطولها في مطار معيتيقة بطرابلس.

وتَخدُم ليبيا حالياً شركتا نقل مملوكتان للدولة – الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية – بالإضافة إلى شركتين ليبيتين خاصتين هما الأجنحة الليبية والبراق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي قوله: “إذا نجحنا في السوق المحلية ، فإنني متأكد من أنه سيكون هناك طلب على الذهاب إلى الطرق الإقليمية” ، وحدد مالطا وجربة في تونس والإسكندرية والأقصر في مصر كأهداف محتملة.

تأسست Medaviaفي عام 1978 كمشروع مشترك بين حكومتي مالطا وليبيا، و باعت شركة طيران مالطا مساهمتها في عام 2011 ، تاركة الشركة العربية الليبية للاستثمار الأجنبي (LAFICO) كمالك وحيد لشركة Medavia.

وأدى ذلك في النهاية إلى احتجاجات من الاتحاد الأوروبي على قواعد الملكية الأجنبية ، مما دفع لافيكو لبيع 51 في المائة من ميدوبز إلى “نوستروم” ، وهي شركة طيران إقليمية إسبانية ، منذ عامين.

من ناحية أخرى ، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية لصحيفتنا إن استئناف الرحلات الجوية المخططة إلى طرابلس في الوقت الحالي أمر ممكن رغم العقوبات المفروضة على ليبيا، إلا أنه يجب مراعاة بعض الشروط.

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