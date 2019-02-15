السراج يشارك بمؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة

ليبيا – يشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة فى مؤتمر ميونخ للأمن 2019.

المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أوضح في بياناً له أن مؤتمر ميونخ سيبحث عدد من القضايا من بينها مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غيرالشرعية إلى جانب مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن 40 رئيس دولة وحكومة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية سيشاركون بالمؤتمر من بينهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى والأمين العام لحلف الناتو بالإضافة إلى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي”.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش جلسات المؤتمر.

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