باشاغا يبحث التعاون الليبي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع المدير المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والملحق القانوني المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، وسفيرة دولة ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة باشاغا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الأمني والتي تمثلت في تنمية قدرات عناصر وزارة الداخلية الليبية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وجرائم المخدرات والتعاون في مجال الأدلة الجنائية والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها.

وفيما يتعلق ببرامج التدريب فإن الجانب الأمريكي أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة من خلال إقامة عدة دورات تدريبية في المجالات التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع.

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