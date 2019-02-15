ريبيرو: هذه النقاط أدت إلى زيادة الفقر في ليبيا

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، عن قلقها تجاه تدهور خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة في ليبيا.

وقالت ريبيرو خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس في نيويورك، “على الرغم من أن ليبيا تنتج 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، إلا أن الأزمة طويلة الأمد، وعدم الاستقرار السياسي والصراع وانعدام الأمن والاقتصاد الذي يشوبه الخلل، كل ذلك أدى إلى زيادة الفقر في ليبيا”، مشيرة إلى أن المواد الغذائية متوفرة في ليبيا ولكن تكلفتها ليست في متناول الكثيرين.

هذا وقد أعلنت الامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تتطلب 202 مليون دولار لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين.

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