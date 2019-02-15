ضبط سيارات مسروقة بحوزة متهمين في منطقة النجيلة الغربية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، ضبط عدد من السيارات المسروقة بمنطقة النجيلة الغربية (منطقة الغابة).

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن أعضاء مديرية الأمن الجفارة ومركز شرطة النجيلة الغربية ومركز شرطة صياد ووحدة التحري والمعلومات بالكريمية وقوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة للمديرية، تمكنوا من اقتحام عدد من الأوكار فجر الخميس، وضبط عدد من السيارات المسروقة منها السليمة ومنها التي تم تفكيكها وبيعها قطع غيار.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مجموعة من العصابة وضبط المسروقات ولازال التحقيق مستمرًا في هذه الواقعة لأجل استرجاع أكبر عدد من الآليات المسروقة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن عملية مكافحة السرقة وضبط المطلوبين، مستمرة، مثمنة الجهود المبذولة من قبل مديرية أمن الجفارة لحفظ الأمن والأمان داخل المدينة.

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